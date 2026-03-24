Déchets sauvages à Fribourg: augmentation de la répression

Keystone-SDA

Depuis l'an dernier, la ville de Fribourg a accentué la répression visant l'abandon de petits déchets comme des mégots ou des emballages de restauration rapide. Elle continue en parallèle de sensibiliser la population sur les nuisances que provoque l'abandon de tels déchets.

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(Keystone-ATS) La police locale de la ville de Fribourg a effectué 60 contrôles liés à la lutte contre les déchets sauvages durant l’année 2025. Elle a infligé 55 amendes d’ordre de 50 francs à des personnes prises en train d’abandonner un ou plusieurs déchets, et adressé douze ordonnances pénales pour des faits plus importants, détaille la ville mardi dans un communiqué. Les forces de l’ordre font désormais preuve d’une application plus stricte de la loi qui permet de verbaliser ce type d’incivilités.

De leur côté, les employés de la voirie ont poursuivi leur travail de prévention, avec notamment le contrôle de 4925 sacs poubelle sortis hors des jours de ramassage ou non conformes: 123 ont donné lieu à une dénonciation à la police, tandis que 185 avertissements ont été distribués.

La ville a participé aux actions «Stop2drop» et «Water love challenge», qui ont permis de récolter 14’000 mégots durant les mois de mars et de septembre. Elle a aussi mené sa propre campagne «Halte aux mégôts!» dès le mois de février 2025.