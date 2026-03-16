Démarrage des travaux de réaménagement de la traversée de Font (FR)

Keystone-SDA

Des travaux, à travers la localité de Font (FR), débuteront le 23 mars. Ils porteront sur le réaménagement de la superstructure routière et l’assainissement des infrastructures de services. La route restera ouverte à la circulation durant les travaux, qui devraient durer jusqu’en juillet 2027.

1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux sont entrepris par l’Etat et la commune d’Estavayer, a indiqué lundi le canton de Friboug. Ils comprennent notamment la réalisation de portes d’entrée et d’arrêts de bus, la prolongation de trottoirs, le déplacement du chemin du Lac et la création de la place du Millénaire.

L’assainissement des infrastructures de services (évacuation et adduction d’eau, défense incendie, énergie et télécommunication) est aussi au programme.