Déraillement d’un train à Goppenstein: cinq blessés

Keystone-SDA

Cinq personnes ont été blessées dans le déraillement d'un train de la compagnie BLS lundi matin vers 7h00 sur la ligne reliant Goppenstein à Hohtenn (VS). Les 29 personnes qui se trouvaient à bord ont été évacuées. Une avalanche en serait la cause.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’une des cinq personnes blessées a dû être évacuée vers l’hôpital de Sion, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué envoyé vers 12h00. «Les quatre autres ont été prises en charge sur place par les secours et n’ont pas nécessité d’hospitalisation», précise encore la police.

Au moment de l’envoi du document, l’ensemble des passagers avait pu être évacué. Un service de bus postal de remplacement entre Goppenstein et Gampel a été mis en place afin d’assurer la poursuite de leur trajet. Interviewé vers 11h00 sur place par Keystone-ATS, un porte-parole de la police cantonale n’était pas en mesure de fournir des informations plus précises sur l’état des blessés.

«Selon les premiers éléments de l’enquête, une avalanche pourrait avoir traversé la voie ferrée peu avant le passage du convoi.» Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances de l’incident.

L’intervention, désormais terminée, a mobilisé deux ambulances, un hélicoptère et huit sauveteurs de montagne. Deux trains d’extinction et de sauvetage de la BLS et des CFF ont également été engagés.

Trafic interrompu

Le déraillement a eu lieu à proximité de la sortie de la «Stockgalerie», située derrière le tunnel du Lötschberg. Le train concerné était un Regioexpress qui avait quitté Spiez (BE) à 6h12, exploité par la société Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS).

Depuis l’incident, le trafic ferroviaire est interrompu entre Goppenstein et Brigue. Sur leur site, les CFF indiquent – vers midi – que les restrictions devraient durer «au moins» jusqu’à 5h30 mardi matin.

La localité de Goppenstein est située à l’extrémité sud du tunnel ferroviaire du Lötschberg. Jeudi dernier, une avalanche avait déjà enseveli un tronçon de la route cantonale entre le Lötschental et la plaine, à la hauteur du village haut-valaisan. La circulation routière et le transport automobile au Lötschberg avaient été interrompus pendant plusieurs heures.

L’incident n’avait néanmoins fait aucun blessé ou dommage. Le danger d’avalanche est «fort» depuis plusieurs jours sur tout le territoire valaisan, avec un niveau atteignant 4 sur 5.