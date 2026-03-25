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Danemark: le roi charge Mette Frederiksen de former un gouvernement

Keystone-SDA

Le roi Frederik X du Danemark a chargé mercredi Mette Frederiksen de mener les négociations avec l'ensemble des partis en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a annoncé la cour du royaume scandinave dans un communiqué.

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1 minute

(Keystone-ATS) En tant qu'»enquêtrice royale», Mette Frederiksen, dont le parti social-démocrate est arrivé largement en tête des élections mais sans majorité pour gouverner, doit déterminer à travers des discussions avec les onze autres formations élues au Parlement qui pourra être le prochain premier ministre et constituer un gouvernement.

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