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Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste et veut rester sénateur

Keystone-SDA

Le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch quitte le Parti socialiste. Il l'a annoncé jeudi aux médias, une semaine après sa non-désignation par sa section cantonale à une candidature pour un quatrième mandat à la Chambre des cantons en 2027.

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(Keystone-ATS) «A 61 ans, on pourrait très bien faire autre chose», a admis le sénateur qui dit toutefois avoir reçu de nombreux soutiens depuis une semaine, l’incitant à rester conseiller aux Etats et à se représenter aux élections fédérales d’octobre 2027. «J’aime être conseiller aux Etats et je souhaite donc le rester et me présenter pour un nouveau mandat.»

Il y a une semaine, les délégués du PS zurichois ont refusé de nommer Daniel Jositsch pour une nouvelle législature. «Je n’en veux pas au parti et c’est son bon droit», a-t-il déclaré aux journalistes à Zurich, tout en soulignant: «On ne veut plus de l’aile socio-libérale au PS. J’ai donc décidé de quitter le parti avec effet immédiat, ainsi que son groupe parlementaire.»

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