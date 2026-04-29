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Des chercheurs provoquent des microséismes artificiels au Tessin

Keystone-SDA

Des chercheurs ont réussi pour la première fois à déclencher un tremblement de terre artificiel dans le massif du Gothard. La tentative s'est parfaitement déroulée, indique mercredi l'Université d'Aix-la-Chapelle (D), qui a participé à l'expérience.

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(Keystone-ATS) Depuis plusieurs jours, les chercheurs qui travaillent au «BedrettoLab» ont injecté de l’eau à haute pression dans une zone de faille. Le but était de modifier, sous contrôle, la tension entre les roches et de provoquer ainsi des microséismes.

L’expérience a été couronnée de succès. Toute une série de petits tremblements ont été enregistrés. Ces minuscules séismes n’étaient pas perceptibles à la surface.

Des centaines de capteurs hypersensibles avaient été placés à proximité de la zone de rupture. Les signaux obtenus sont «incroyables», déclare le directeur du projet Florian Amann, de l’Université d’Aix-la-Chapelle. On possède maintenant des informations uniques sur la physique des tremblements de terre.

L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) a aussi participé à l’expérience.

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