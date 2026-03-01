Des dizaines de civils tués dans des violences au Soudan du Sud

Keystone-SDA

Des dizaines de civils ont été tués dans des violences dans la partie septentrionale du Soudan du Sud, pays en proie à une instabilité chronique, a affirmé dimanche l'ONU, qui s'est dite "alarmée par la recrudescence des violences".

1 minute

(Keystone-ATS) Tôt dimanche, «des jeunes armés non identifiés ont attaqué le siège du comté d’Abiemnom, faisant une vingtaine de blessés», a déploré la mission des Nations unies au Soudan du Sud (Unmiss) dans un communiqué.

La mission onusienne a également pris «note avec préoccupation des informations faisant état de dizaines de morts parmi les civils et des responsables locaux» lors de ces affrontements, sans donner plus de précisions.