Des dizaines de pays appellent à une «IA sûre, fiable et robuste»

Des dizaines de pays réclament une « IA sûre, fiable et robuste ». Keystone-SDA

Des dizaines de pays, dont les Etats-Unis, la Chine et la Suisse, ont appelé à une intelligence artificielle "sûre, digne de confiance et robuste". Ils ont signé une déclaration commune publiée samedi à l'issue du sommet sur l'IA à New Delhi.

1 minute

(Keystone-ATS) «Promouvoir une IA sûre, digne de confiance et robuste est essentiel pour instaurer la confiance et maximiser les bénéfices sociaux et économiques», affirme le texte signé par 86 pays et deux organisations internationales.