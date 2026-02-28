Des meubles signés Jean Tschumi au mudac à Lausanne

Keystone-SDA

Le mudac inaugure un nouvel espace baptisé "Le carré" avec l'exposition "Jean Tschumi Designer". L'espace d'environ 90 m2 accueille une série de meubles que l'architecte suisse a créé pour Le Cèdre, le siège de la Vaudoise Assurances à Lausanne construit en 1956. L'ensemble est à voir jusqu'au 26 avril.

(Keystone-ATS) Architecte moderniste, Jean Tschumi a conçu le siège de la Vaudoise dans une approche globale, où bâtiment, mobilier, couleurs et oeuvres constituent un tout harmonisé. Une récente rénovation a ravivé l’esprit originel du lieu avec, entre autres, la restauration d’horloges, fontaines à eau, peintures murales et sculptures.

Dans ce cadre, certaines pièces emblématiques du mobilier dessiné par Jean Tschumi ont été rééditées avec soin, en collaboration avec le studio de design BIG-GAME et l’entreprise Girsberger. Principal défi: traduire avec précision l’esprit des dessins originaux dans une réalisation contemporaine, selon le dossier de presse.

Rééditions de fauteuils

L’exposition «Jean Tschumi Designer» présente ces rééditions – fauteuils sans accoudoirs, table ronde en marbre et fer, chaise de bureau, petite table – aux côtés des pièces originales soigneusement conservées. Ces ensembles sont accompagnés d’une documentation retraçant la genèse du projet et la pensée du designer.

Des archives d’époque replacent les meubles dans leur contexte d’origine. Et des documents contemporains éclairent les défis liés à leur réédition, notamment l’adaptation aux méthodes de production actuelles et aux normes contemporaines.

Avec «Le carré», le musée s’offre une plus grande souplesse. Ce nouvel espace lui permet par exemple de réagir à des thématiques d’actualité, d’accueillir des projets externes ou de concevoir des formats plus intimistes. Il est pensé comme un véritable laboratoire d’expérimentation, souligne encore le dossier de presse.