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Des milliers de personnes à la Pride de Zurich

Keystone-SDA

Sous le slogan "Protect queer youth - L'accès, c'est l'avenir", plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Zurich. Pour la première fois, le cortège haut en couleur a défilé dans la Bahnhofstrasse.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Vous avez votre place au cœur de Zurich», a lancé le nouveau maire Raphael Golta au départ de la Pride. Dès 13h30, une foule nombreuse s’était rassemblée autour du char principal de la manifestation.

Parmi les participants figurait également Campino, le chanteur du groupe «Die Toten Hosen», qui a pris part au cortège dans une ambiance détendue. L’ancienne maire Corine Mauch et l’ex-conseiller municipal socialiste André Odermatt étaient eux aussi présents.

Les participants ont ensuite investi la Bahnhofstrasse dans une atmosphère festive, portée par une musique entraînante. Sous un ciel sans nuages, des bulles de savon flottaient dans les airs tandis que les manifestants se protégeaient du soleil à l’aide de parapluies colorés et d’éventails aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La jeunesse queer au centre des revendications

Le défilé s’est achevé sur la Landiwiese, où plusieurs prises de parole ont eu lieu.

Avec le slogan «Protect queer youth – L’accès, c’est l’avenir», l’édition 2026 mettait l’accent sur la jeunesse queer. Les organisateurs et participants réclament un meilleur accès à des espaces sûrs, à des structures de soutien, à l’information ainsi qu’à des soins de santé exempts de discrimination.

Comme chaque année, le cortège constituait le temps fort de la Pride de Zurich. Des soirées étaient également prévues en marge de la manifestation. En revanche, le festival qui accompagnait habituellement l’événement a été annulé.

L’association Zurich Pride Festival avait annoncé dès février la suppression de ce rendez-vous de deux jours. Elle expliquait cette décision par le retrait ou la réduction du soutien financier de plusieurs grandes entreprises.

Les organisateurs entendent mettre à profit cette pause pour repenser l’événement et définir une nouvelle orientation stratégique. La Pride de Zurich existe depuis plus de trente ans et demeure la principale manifestation LGBTQIA+ de Suisse.

Du côté de la Suisse romande, Lausanne accueillera la Pride les 26 et 27 juin. La Marche des fiertés est prévue le samedi 27 juin, avec un départ à 14h sous le pont Bessières.

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