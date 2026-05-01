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Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Keystone-SDA

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Zurich à l'occasion de la Fête du travail. Le rassemblement était placé sous le mot d'ordre "Blocchiamo tutto" ("Bloquons tout").

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1 minute

(Keystone-ATS) La principale manifestation du pays a réuni plus de 15’000 participants, a indiqué l’Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué.

Le cortège, parti de l’Helvetiaplatz, devait traverser la vieille ville pour se rendre sur la place du Sechseeläuten, où un syndicaliste italien et la nouvelle conseillère nationale Michèle Dünki-Bättig (PS/ZH) devaient prendre la parole.

Des mouvements d’extrême gauche ont appelé à une manifestation dans l’après-midi. Ce rassemblement n’a pas été autorisé.

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