Des pépites pour les amateurs de minéralogie au coeur du Gothard

Keystone-SDA

Les travaux de construction du deuxième tube du tunnel routier du Gothard réservent parfois de jolies surprises: de superbes roches minéralogiques mises au jour lors des dynamitages. Les plus belles pièces sont à voir au Château d'A Pro à Seedorf (UR).

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(Keystone-ATS) Alors que des milliers d’automobilistes prennent leur mal en patience dans les bouchons à l’entrée nord puis sud du tunnel du Gothard, des trésors se cachent à quelques mètres où les foreuses creusent dans la montagne. Peter Amacher, géologue et minéralier pour le canton d’Uri, en a récupéré quelques-uns lors des travaux menés jusqu’à présent.

Les minéraux des montagnes uranaises relèvent du droit minier et appartiennent au canton. Depuis 1995, date à laquelle une galerie a été creusée pour la centrale électrique d’Amsteg, M. Amacher collecte les pièces découvertes lors des travaux dans la montagne.

Lors de la construction du tunnel ferroviaire de base du Gothard, il avait découvert 54 minéraux différents, rappelle-t-il à Keystone-ATS lors d’une visite guidée de l’exposition. Depuis les travaux du deuxième tube routier, le géologue et son équipe sont de nouveau à pied d’oeuvre. Ils interviennent à chaque dynamitage avant la pose d’éléments de béton sur la roche fraîchement mise à nu.

Ils ont déjà effectué 1255 sorties, mais souvent en vain. Les prospecteurs n’ont découvert qu’une trentaine de fissures. Dans cinq d’entre elles, ils ont trouvé des spécimens suffisamment beaux pour être exposés. La dernière grande découverte date de fin janvier.

Les minéraux récemment récupérés à 1500 mètres du portail nord sont exposés au château d’A Pro. Il s’agit de onze quartz et de cinq fluorites roses, ces dernières pièces étant «exceptionnelles» par leur couleur intense, de l’avis de Peter Amacher. A ce jour, 18 minéraux différents ont été découverts.

Huit vitrines

Au total, les plus belles pièces provenant du chantier remplissent huit vitrines. Le château d’A Pro ne présente pas seulement les découvertes provenant du deuxième tube routier du Gothard. Une deuxième salle expose également des minéraux provenant des chantiers des centrales électriques et de la construction du tunnel de base du Gothard.

Il ne reste cependant pas grand-chose de la construction du premier tunnel routier à travers le Gothard. A l’époque, le canton a beaucoup donné, regrette M. Amacher.