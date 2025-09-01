Des transports publics yverdonnois gratuits entre midi et deux
Dès lundi et jusqu'au 31 décembre prochain, les transports publics entre le centre-ville d'Yverdon-les-Bains et sa périphérie seront gratuits du lundi au samedi, de 11h30 à 14h30. Cette initiative, baptisée MidiBus, a pour objectif de dynamiser les commerces et les restaurants du coeur de la ville, tout en favorisant une mobilité durable et en valorisant les transports publics.
(Keystone-ATS) «Avec MidiBus, nous mettons en pratique une vision concrète de la mobilité durable au service du dynamisme local. C’est une manière de rapprocher les lieux de travail, les commerces et la restauration, tout en offrant une alternative respectueuse de l’environnement», a indiqué lundi Brenda Tuosto. La municipale yverdonnoise et conseillère nationale était citée lundi dans un communiqué de la ville et de la compagnie de transports publics Travys, à l’occasion du lancement de l’opération.
Techniquement, le trajet aller-retour est automatiquement pris en charge grâce à l’application FAIRTIQ, «sans manipulation complexe», souligne le document. Une assistance personnalisée, par téléphone ou lors de permanences à l’Hôtel de Ville les mardis après-midi du mois de septembre, est toutefois prévue pour les personnes moins à l’aise avec le numérique.