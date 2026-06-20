La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Deux blessés graves dans un accident à Gersau (SZ)

Keystone-SDA

Un motocycliste de 67 ans et sa passagère de 66 ans ont été grièvement blessés samedi soir lors d’une collision avec une voiture à Gersau (SZ). Les deux victimes ont dû être héliportées vers des hôpitaux situés hors du canton par deux hélicoptères de la Rega.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit peu après 18 heures sur la Seestrasse. Selon les premières constatations, un automobiliste de 59 ans n’a pas vu la moto arrivant en sens inverse alors qu’il tournait à gauche pour accéder à une aire d’exposition. Une collision latéro-frontale s’est alors produite, communique la Police cantonale Schwytz.

Deux ambulances ont pris en charge les blessés sur place avant leur transfert par hélicoptère. La route est restée fermée pendant plus de trois heures afin de permettre les constatations d’usage et les opérations de déblaiement. Les pompiers de Gersau ont mis en place une déviation, tandis qu’une entreprise de dépannage a évacué les véhicules accidentés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision