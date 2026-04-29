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Deux hommes juifs blessés lors d’une attaque au couteau à Londres

Keystone-SDA

Deux hommes juifs ont été blessés et un suspect arrêté mercredi après une attaque au couteau dans le nord de Londres, où une série d'incendies et tentatives d'incendies criminels à caractère antisémite se sont produits ces dernières semaines.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les victimes, un trentenaire et un septuagénaire, selon la police, ont été poignardées à Golders Green, quartier où vit une importante communauté juive.

Ces deux hommes «ont reçu sur place des soins pour des blessures par arme blanche. Ils ont été transportés à l’hôpital et leur état est stable», indiquent les forces de l’ordre dans un communiqué.

«Un homme de 45 ans a été arrêté pour tentative de meurtre, et placé en garde à vue. Nous travaillons à établir sa nationalité et ses antécédents», ajoute la police, indiquant que l’unité antiterroriste serait chargée de l’enquête.

«L’attaque antisémite à Golders Green est absolument révoltante. S’en prendre à notre communauté juive, c’est s’en prendre au Royaume-Uni», a déclaré le premier ministre Keir Starmer sur X.

Le dirigeant travailliste a remercié le groupe juif de surveillance du voisinage Shomrim North West London, dont les membres ont maîtrisé le suspect avant l’intervention de la police, et le service d’urgence bénévole à Golders Green, Hatzola, qui s’est occupé des blessés.

Le suspect a également tenté de poignarder des policiers – qui n’ont pas été blessés – et a été neutralisé avec un taser, selon la police de Londres.

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