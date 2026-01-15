Deux nouveaux «néons» sur les toits de Plainpalais

Keystone-SDA

A Genève, deux nouvelles enseignes lumineuses viennent enrichir le projet d'art public Neon Parallax sur les toitures d'immeubles autour de la plaine de Plainpalais. "Il y a un trou dans le réel", annonce l'une, tandis que l'autre représente du linge séchant sur une corde.

(Keystone-ATS) Surplombant une résidence estudiantine à la place du Cirque, l’oeuvre «il y a un trou dans le réel», de l’artiste espagnole Dora García, fait référence au passage de Jacques Lacan à Genève en 1975. Elle renvoie au concept psychanalytique de sinthome, qui envisage l’inscription de chacun dans un ensemble unique et singulier, selon les fonds d’art contemporain de la Ville et du canton de Genève.

La seconde oeuvre inaugurée jeudi soir en présence des magistrats de tutelle des deux fonds d’art contemporain a été réalisée par le duo d’artistes RM – Bianco Benenti Oriol et Marco Pezzotta. Intitulée «LIGNE-DE-LINGE», elle expose la vie intime et ordinaire des foyers sur la place publique.

Lancé en 2006, le projet Neon Parallax a été pensé comme un contrepoint artistique aux enseignes publicitaires installées sur les quais bordant la rade. Il compte à présent treize installations, dont l’emblématique «DIMANCHE», du Suisse Christian Robert-Tissot. Elles ont toutes été réalisées à la suite d’un concours international.