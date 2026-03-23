Diminution des infractions pénales dans le canton de Berne en 2025

Keystone-SDA

Le canton de Berne a connu l'an dernier une baisse du nombre d'infractions pénales. Si certains types de délits sont en diminution, d’autres comme les vols par effraction ou les délits contre l’intégrité sexuelle restent un défi, a indiqué lundi la police cantonale bernoise en présentant la statistique de la criminalité 2025.

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(Keystone-ATS) Contrairement à 2024, la police cantonale bernoise a enregistré l’an dernier une baisse des délits contre le patrimoine comme les vols à l’arraché, les vols par introduction clandestine, ainsi que les vols par effraction de véhicules.

En revanche, le nombre de vols par effraction, et en particulier les cambriolages, a augmenté. De telles effractions dans des maisons ou dans des appartements peuvent se produire non seulement de nuit, mais aussi de jour.

«La part des prévenus originaires des pays du Maghreb a nettement diminué en 2025, après avoir connu une forte augmentation en 2024. En matière de vols par effraction, nous entendons continuer à fixer des priorités», a indiqué Martin Schindler, chef de la police judiciaire, cité dans le communiqué.

Dans le domaine de la criminalité numérique, le nombre de cas s’est stabilisé après une forte augmentation ces dernières années. La majeure partie de ces cas concerne la cybercriminalité économique. La police cantonale bernoise a aussi reçu de nombreux signalements concernant des appels téléphoniques frauduleux.

Violence juvénile

Concernant les actes de violence grave, il n’y a pas de changements majeurs par rapport à l’année 2024. Les lésions corporelles graves sont en recul. En revanche, la part des lésions corporelles simples a légèrement augmenté.

Une nette hausse a été enregistrée chez les prévenus mineurs âgés de 10 à 14 ans. Il s’agit souvent de coups de poing ou de pieds portés à la tête. La plupart de ces actes sont commis à l’école ou dans ses environs.

La police a enregistré des succès dans la lutte contre la traite des êtres humains et l’encouragement à la prostitution. Elle a identifié de nombreuses victimes et confondu plusieurs prévenus dans le cadre de diverses enquêtes d’envergure liées à la traite des êtres humains et à l’encouragement à la prostitution.

En revanche, le canton a connu une hausse des infractions contre l’intégrité sexuelle notamment des viols. Cela peut être dû à la réforme du droit pénal en matière sexuelle en vigueur depuis le 1er juillet 2024, qui inclut de nouvelles définitions, comme «Non, c’est non», avance la police.