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Dix-neuf ans de prison pour une sodomie mortelle

Keystone-SDA

A Genève, l'homme dont la compagne est morte des suites d'une brutale pénétration anale a été reconnu coupable d'assassinat par dol éventuel et de contrainte sexuelle avec cruauté. Le Tribunal criminel l'a condamné vendredi à 19 ans de prison.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal criminel a tenu compte du faisceau d’indices pour reconnaître la culpabilité de l’homme de 41 ans, qui affirmait n’être pas l’auteur de la pénétration anale. Les matières fécales retrouvées sur son avant-bras ainsi que sur une bouteille l’accablent. Tout comme son attraction précoce pour la sodomie, et les traces de lutte relevées sur les deux protagonistes du huis clos.

Le Tribunal criminel retient l’assassinat, notamment en raison de l’extrême cruauté dont a fait preuve cet homme. En revanche, il écarte le dol direct et retient le dol éventuel. Cet homme voulait assouvir un fantasme. En introduisant son avant-bras avec tant de force et aussi profondément, il a toutefois pu se rendre compte du risque létal et s’en est accommodé, estime le Tribunal.

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