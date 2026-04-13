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Drame de Crans-Montana: Nicolas Féraud auditionné pour la 1ère fois

Tragédie de Crans-Montana : première audition de Nicolas Féraud
Tragédie de Crans-Montana : première audition de Nicolas Féraud Keystone-SDA

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud est auditionné, pour la première fois, lundi, dans le cadre de l'incendie du 1er janvier qui a touché la station du Haut-Plateau. Il s'agit du huitième des neuf prévenus interrogés dans cette affaire.

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(Keystone-ATS) «Cette audition signifie qu’il a fallu trois mois et 10 jours pour que le président de la commune soit entendu en qualité d’accusé, alors qu’il a reconnu le 6 janvier des manquements graves», estime l’avocat valaisan Sébastien Fanti, interrogé par Keystone-ATS. «Pour les familles, le mot qui vient à l’esprit est ‘enfin’.»

Lundi, Nicolas Féraud est arrivé vers 08h30, en compagnie de son avocat Me Christian Delaloye. L’élu PLR était attendu par une foule de journalistes, photographes et de caméramans. Il a choisi d’entrer par une des nombreuses portes latérales menant à l’aula du campus Energypolis à Sion, lieu de l’audition.

Comme les huit autres prévenus, Nicolas Féraud est accusé d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

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