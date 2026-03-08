Duel serré entre gauche et droite à Yverdon

Keystone-SDA

Comme attendu la gauche et la droite sont au coude-à-coude à l'issue du 1er tour de l'élection à la Municipalité d'Yverdon. Le mieux classé, le socialiste Julien Wicki, a frôlé la majorité absolue (49,96%) et une réélection dès dimanche.

(Keystone-ATS) Les deux PLR sortants François Armada et Christian Weiler suivent avec respectivement 48,5% et 47,6%. Ils devancent deux autres Municipaux en poste, Brenda Tuosto (PS) et Benoist Guillard (Vert).

La grosse déconvenue de ce 1er tour vient du score de la co-syndique et doyenne de fonction, Carmen Tanner. La Verte est devancée par deux nouveaux venus, Dominique Viquerat (PLR) et Pierre-Henri Meystre (Vert’libéral), avec seulement 37,4% des voix.

Pour rappel, le syndic socialiste Pierre Dessemontet ne se représentait pas.

Le trublion de la politique yverdonnoise, Ruben Ramchurn, n’a pas réédité sa performance de la complémentaire de l’an dernier quand il avait obtenu plus de 40% des voix. Il ne pointe qu’en 12e position (26,9%). Autre figure de la politique vaudoise, la députée de la gauche radicale Mathilde Marendaz arrive 11e (30,9%).

Actuellement, la Municipalité yverdonnoise penche à gauche (5 contre 2), mais la droite semble en mesure de renverser cette majorité au vu des résultats de dimanche. Tout se jouera lors du 2e tour du 29 mars.