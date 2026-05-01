ECA: une solution IA pour révolutionner les appels d’urgence

Keystone-SDA

L'Etablissement cantonal vaudois d'assurance (ECA) a développé une nouvelle solution d'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des appels d'urgence. Cet outil, appelé OptiFire, est capable par exemple d'identifier instantanément les situations critiques, transcrire les échanges, traduire des appels en langue étrangère ou encore proposer des actions adaptées.

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(Keystone-ATS) Avec ce dispositif, le Centre de traitement des alarmes (CTA-118) de l’ECA se place «parmi les pionniers européens de la gestion des appels d’urgence», affirme l’établissement vaudois.

OptiFire vise à gagner en rapidité et efficacité, «en assistant les opérateurs en temps réel grâce à des technologies avancées telles que la reconnaissance automatique de la parole (ASR) et l’IA générative», précise l’ECA dans un communiqué diffusé cette semaine.

Ce système doit aussi permettre d’améliorer les conditions de travail des opérateurs, «en réduisant la charge cognitive et le stress liés à la prise d’appels critiques». Avec OptiFire, développé et géré en interne, aucune information n’est transmise à l’extérieur.

Evolutions à venir

«Nous avons voulu créer une solution intégrée, capable de soutenir concrètement les opérateurs dans des situations où chaque seconde compte», explique Fabio Moscatelli, responsable du service des technologies critiques, cité dans le communiqué.

Selon lui, OptiFire permet «non seulement d’accélérer la prise de décision, mais aussi d’en améliorer la fiabilité grâce à une meilleure exploitation des données disponibles en temps réel».

Pour Christophe Huet, responsable du CTA-118, «l’interface est plus intuitive, plus rapide, et surtout mieux adaptée aux contraintes du métier». Il évoque «un gain de temps immédiat», ainsi que «la mise en évidence automatique des informations clés».

OptiFire a été mis en service début 2026 et des évolutions sont déjà envisagées. L’ECA parle notamment d’optimiser la gestion d’événements qui impliquent de nombreux appels simultanés, comme les catastrophes naturelles.