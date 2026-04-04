Edition anniversaire pour le slowUp de Morat

Keystone-SDA

Les adeptes de mobilité douce ont rendez-vous le 26 avril dans le canton de Fribourg pour la 25e édition du slowUp du Lac de Morat. Organisé pour la première fois le 2 septembre 2000, l'événement avait été lancé comme un projet pilote de l'Expo.02.

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(Keystone-ATS) Des «pionniers de la première heure» ainsi que des responsables politiques seront présents lors de cet événement, écrit slowUp Suisse dans un communiqué. Président du Conseil national, l’UDC fribourgeois Pierre-André Page sera présent et participera à l’ouverture de la manifestation.

Une fresque murale va également être réalisé à Morat par l’artiste fribourgeois Serge Lowrider. Une oeuvre à laquelle pourront également participer des enfants, écrivent les organisateurs.

Saison anniversaire

Outre le slowUp du Lac de Morat, celui de Schaffhouse-Hegau, de la Vallée de Joux (VD), et Moutain Albula fêteront leurs 20 ans. Enfin, le slowUp Seetal, entre les cantons de Lucerne et d’Argovie, organisé tous les deux ans, s’apprête lui à vivre sa dixième édition.

Au niveau du programme, 20 slowUp sont agendés, dont cinq en Suisse romande. Outre celui du Lac de Morat, ils auront lieu en Valais (7 juin), dans le Jura (14 juin), à la Vallée de Joux (5 juillet) et dans la Broye (26 juillet). Le coup d’envoi de l’édition 2026 sera donné au Tessin le 19 avril. Les éditions du 7 juillet et du 30 août auront quant à elles lieu en Alsace en France.

SlowUp compte parmi les plus grandes manifestations sportives grand public de Suisse. La population est ainsi invitée se «déplacer à la seule force du muscle sur des parcours sans véhicule à moteur, bien sécurisés, à travers des villages animés et en fête», écrivent les organisateurs.