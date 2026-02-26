La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Edmond de Rothschild délivre ses premiers chiffres 2025

Keystone-SDA

Le groupe bancaire Edmond de Rothschild a dévoilé jeudi les premiers résultats de son exercice 2025. Les détails de sa performance financière seront publiés le 19 mars.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) De janvier à fin décembre derniers, les afflux nets d’argent se sont élevés à environ 10 milliards de francs, à comparer aux entrées de 8,2 milliards de l’exercice précédent, indique un porte-parole de la banque à l’agence AWP. Sur trois ans, les afflux se montent à 25 milliards.

Le ratio de solvabilité est d’environ 19%, soit au-dessus des exigences réglementaires de 12%.

Depuis début janvier 2026, les entrées nettes ont dépassé les 5 milliards, «portant les actifs sous gestion à leur plus haut historique, plus de 200 milliards», selon les informations du porte-parole. «Depuis le 30 janvier, ces entrées sont restées particulièrement soutenues.»

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision