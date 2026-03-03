Elections vaudoises: la droite dénonce la déprédation d’affiches

Keystone-SDA

Alors que les électeurs vaudois sont appelés dimanche aux urnes, l'UDC et le PLR s'inquiètent de la hausse des affiches politiques vandalisées. Les deux formations ont déposé mardi un postulat au Grand Conseil.

1 minute

(Keystone-ATS) «Chacune et chacun peut constater le nombre croissant de déprédations de l’affichage politique», a affirmé mardi l’auteur du postulat, l’UDC Stéphane Jordan, à cinq jours du 1er tour des élections communales et de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat. Si les partis de droite sont «très majoritairement» visés, l’objectif de ce postulat consiste à protéger toutes les formations politiques, a-t-il ajouté.

Outre les affiches détériorées, le député a mentionné «des slogans détournés» et des «menaces» envers les candidats, autant de comportements qui sont «inquiétants pour nos institutions et nos libertés», a-t-il déclaré.

Dans leur postulat, l’UDC et le PLR demandent au Conseil d’Etat d’étudier plusieurs mesures. Il s’agirait, par exemple, de renforcer la sécurité autour des sites d’affichage et «lieux de campagne sensibles» (surveillance, éclairage). Le texte propose aussi «des aides logistiques» pour remplacer les affiches vandalisées, un renforcement des sanctions ou encore la création d’une «plateforme de signalement anonyme».

Parmi les autres mesures suggérées figurent des campagnes de sensibilisation «sur le respect des opinions politiques et les limites de la liberté d’expression, y compris des modules pour les écoles».