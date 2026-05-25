Embouteillages habituels pour les retours de Pentecôte

Keystone-SDA

Le week-end de la Pentecôte a pris fin lundi avec un trafic chargé: bouchons de plusieurs kilomètres au tunnel du Gothard et centaines de milliers de passagers aux aéroports.

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(Keystone-ATS) A l’aéroport de Genève, près de 210’000 voyageurs ont été enregistrés sur le week-end, selon une estimation communiquée à Keystone-ATS. A Bâle-Mulhouse, environ 118’000 personnes ont transité.

A l’entrée sud du tunnel du Gothard, le trafic de retour a atteint quatre kilomètres, avec un temps d’attente d’une quarantaine de minutes.

Pic samedi

La situation était nettement plus tendue samedi en direction du sud. A l’entrée nord du Gothard, à Göschenen (UR), la colonne de voitures a atteint 21 kilomètres en matinée, avec un temps d’attente de trois heures et demie.