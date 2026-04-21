En Guinée équatoriale, le pape appelle au «droit» et à la «justice»

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a exhorté mardi la Guinée équatoriale à se mettre "au service du droit et de la justice". Il a prononcé ces paroles au premier jour de sa visite dans ce pays très autoritaire d'Afrique Australe.

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(Keystone-ATS) Le pontife américain est arrivé à la mi-journée dans le pays hispanophone, quatrième et dernière étape d’une tournée marathon de 11 jours en Afrique.

A Malabo, ancienne capitale située sur l’île de Bioko, dans le golfe de Guinée, il a été accueilli par Teodoro Obiang Nguema, 83 ans, au pouvoir depuis 1979 et détenteur du record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d’Etat hors monarchies.

Lors d’un premier discours au palais présidentiel, au ton moins tranchant que lors des trois précédentes étapes, il a appelé les autorités du pays à «réexaminer» les «opportunités positives de se positionner sur la scène internationale au service du droit et de la justice».

«Il est encore plus évident aujourd’hui qu’il y a quelques années que la prolifération des conflits armés a parmi ses principales motivations la colonisation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et de l’autodétermination des peuples», a-t-il lancé.

La production d’hydrocarbures représente 46,1% du PIB et plus de 90% des exportations, selon la Banque africaine de développement en 2024. Selon Human Rights Watch, «les revenus pétroliers financent des modes de vie somptueux pour la petite élite entourant le président, tandis qu’une grande partie de la population vit dans la pauvreté».

Le pape s’est ensuite rendu à l’université nationale de Guinée équatoriale où il a prononcé un discours devant des représentants du monde de la culture, avant de visiter un hôpital psychiatrique.

Mercredi, lors d’une journée à la cadence infernale avec trois vols prévus, il se rendra à Mongomo, fief natal du président Obiang, puis à Bata, la capitale économique, où il visitera l’une des trois prisons du pays et s’entretiendra avec des détenus.

Délicat équilibre

Attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, Léon XIV a regretté que «le fossé entre une ‘petite minorité’ – 1 % de la population – et la grande majorité» se soit «considérablement creusé», alors que le pays est plongé dans une corruption endémique.

Devant lui figurait notamment Teodorin, fils du président et également vice-président, réputé pour son train de vie très luxueux qu’il exhibe sur les réseaux sociaux, dans un pays où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, et condamné par la justice française en 2019 pour blanchiment et détournement de fonds publics.

En Guinée équatoriale, Léon XIV doit trouver un équilibre délicat: soutenir les fidèles sans être perçu comme un soutien au régime, régulièrement accusé d’autoritarisme et d’atteintes aux droits humains, notamment sur le traitement des opposants et des médias, avec des détentions arbitraires et des entraves aux libertés publiques selon les ONG internationales.

Quarante-quatre ans après, il marche sur les traces de Jean-Paul II, premier pape à avoir foulé le sol du pays pétrolier de deux millions d’habitants, dont 80% de catholiques, héritage de la colonisation espagnole.

Pendant le vol de Luanda à Malabo, Léon XIV a rendu hommage au pape François, un an jour pour jour après sa mort. «Il a vécu au plus près des plus pauvres, des plus vulnérables, des malades, des enfants, des personnes âgées», a-t-il déclaré.

«Nos souffrances»

Au grand marché Semu, en centre-ville de Malabo, les réactions sont mitigées: certains commerçants espèrent tirer des bénéfices de cette visite, tandis que d’autres expriment des réticences.

«Le pape vient pour les dirigeants du pays. Sa visite ne nous servira à rien, car il ne viendra pas convaincre la classe dirigeante de prendre en compte nos souffrances et nos doléances, au détriment de leur enrichissement avec les biens du pays», estime Anita Oye, vendeuse de tomates.

La majorité de la population demeure pauvre en dépit d’un revenu par habitant parmi les plus élevés d’Afrique, dû notamment aux revenus tirés du pétrole.

«Que le pape vienne parmi nous (…) est une bénédiction divine, sans distinction de race, d’appartenance politique…», a déclaré à l’AFP Jovino Abaga, jeune militant du parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE).