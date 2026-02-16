La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Enquête visant Jack Lang: perquisitions en cours à Paris

Keystone-SDA

Des perquisitions étaient en cours lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde arabe à Paris. Cela dans le cadre de l'enquête visant Jack Lang pour ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le parquet national financier (PNF) avait ouvert le 6 février une enquête pour soupçons de «blanchiment de fraude fiscale aggravée» visant l’ancien ministre et sa fille, Caroline Lang.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre M. Lang, qui a quitté la tête de l’Institut du monde arabe récemment sous la pression, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein, et révèlent des liens d’intérêt avec le financier américain.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

