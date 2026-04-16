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Entrepôt détruit par les flammes en Ville de Bienne

Keystone-SDA

Un entrepôt où étaient stockés des vélos a été détruit par les flammes mardi soir à Bienne. Le sinistre a provoqué un fort dégagement de fumée et causé d'importants dégâts. Personne n’a été blessé. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

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(Keystone-ATS) Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne sont rapidement parvenus à maîtriser puis à éteindre les flammes, ont indiqué jeudi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Le tronçon de route longeant le bâtiment a été fermé durant toute la durée de l’intervention.

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