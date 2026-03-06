Etats-Unis et Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques

Keystone-SDA

Deux mois après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine, les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des "relations diplomatiques", a annoncé jeudi le département d'Etat américain. Elles avaient été rompues en 2019.

(Keystone-ATS) «Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes se sont mis d’accord pour rétablir des relations diplomatiques et consulaires» pour «faciliter les efforts conjoints» vers la relance économique et la réconciliation, indique un communiqué du département d’Etat, sans autre précision.

Concluant jeudi une visite de deux jours au Venezuela, le ministre américain de l’intérieur Doug Burgum a affirmé avant son départ de Caracas que le Venezuela assurerait la sécurité des compagnies minières opérant au Venezuela. Il s’est dit certain de l’augmentation de sa production pétrolière, dans un climat de tensions sur le prix du brut en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«Je suis donc très optimiste quant à un environnement dans lequel les investissements vont affluer, non seulement vers le pétrole et le gaz en mer, non seulement vers Caracas, mais aussi vers l’intérieur du pays, là où se trouvent réellement ces ressources considérables», a déclaré M. Burgum à la presse.

Pétrole et or

Sous pression des Etats-Unis, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a déjà accueilli plusieurs officiels américains, a procédé à une révision de la loi sur les hydrocarbures ouvrant le secteur au privé, promulgué une amnistie devant permettre la libération de tous les prisonniers politiques et annoncé une réforme judiciaire.

Elle a aussi promis une révision du code minier, précisant à M. Burgum qu’elle a rencontré mercredi, que le Parlement travaillerait sur le texte lundi.

Le Venezuela est un pays riche en minerais comme l’or, le diamant mais aussi la bauxite, le coltan et d’autres minerais rares rentrant notamment dans la production d’ordinateurs et de téléphones portables.

L’activité dans ce domaine est concentrée sur un territoire de 112’000 km2, baptisé arc minier, une zone très instable avec la présence de groupes armés, dont des guérillas et des gangs organisés. M. Burgum a estimé que l’instabilité était due aux problèmes économiques.

Pétrole contrôlé par Trump

Le ministre américain de l’intérieur, également président du conseil national pour la domination énergétique des Etats-Unis, s’est aussi montré très optimiste sur la production pétrolière du Venezuela après la révision de la loi sur les hydrocarbures.

«Quels que soient les objectifs fixés pour 2026 en matière de production de pétrole et de gaz, je suis convaincu que le Venezuela va non seulement les atteindre mais même les dépasser», a-t-il dit.

Washington a imposé des sanctions aux secteurs pétrolier et aurifère de ce pays après la réélection de M. Maduro en 2018 à l’issue d’un scrutin boycotté par l’opposition.

Depuis la capture de Nicolás Maduro, le président américain Donald Trump a pris le contrôle du secteur pétrolier et a quelque peu allégé les sanctions contre le Venezuela.

La visite de M. Burgum intervient deux semaines après celle du ministre américain de l’énergie Chris Wright qui s’était rendu des sites pétroliers, juste après la révision de la loi sur les hydrocarbures qui devrait permettre d’attirer de nombreux investisseurs.

«Une victoire» pour Washington

«Le Venezuela n’est qu’à quelques heures des Etats-Unis», a fait remarquer le ministre de l’intérieur. «Il faut quatre jours à un pétrolier transportant du pétrole vénézuélien pour atteindre [les Etats-Unis d]’Amérique. Un pétrolier met parfois 40 jours pour arriver d’Asie. C’est une opportunité immense.»

«Les gens s’inquiètent des prix du pétrole et du gaz [aux Etats-Unis d’]Amérique […] Le Venezuela, avec les ressources dont il dispose, c’est incontestablement une énorme victoire pour le Venezuela, une énorme victoire» pour Washington, s’est félicité M. Burgum.

Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves pétrolières au monde, entend augmenter sa production de brut de 18% en 2026. Il a produit 1,2 million de barils par jour (b/j) en 2025, après un plus bas historique d’environ 360’000 b/j en 2020, un nombre encore loin des trois millions extraits quotidiennement au début du siècle.