Explosions à Téhéran, de hauts dirigeants en pleine rue

Keystone-SDA

De puissantes explosions ont à nouveau secoué vendredi Téhéran, où plusieurs hauts dirigeants iraniens ont marché en pleine rue aux côtés d'autres manifestants, en signe de défi aux Etats-Unis et à Israël.

(Keystone-ATS) Sur les images de la télévision d’Etat, on voit notamment le chef de la sécurité Ali Larijani et le président Massoud Pezeshkian au milieu de la foule, eux qui s’étaient fait discrets en public depuis le début de la guerre.

En ce 14e jour d’hostilités qui ébranlent l’économie mondiale, des Iraniens pro-gouvernement étaient rassemblés pour un défilé annuel en soutien aux Palestiniens, malgré les bombardements qui ont commencé dès le matin.

Des explosions ont notamment été entendues dans le centre de la capitale, à courte distance du rassemblement. Une femme a été tuée dans la frappe, selon l’agence iranienne Irna.

Si le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, était également présent dans la foule, le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei n’est lui pas apparu publiquement depuis sa désignation dimanche dernier.

Un tout premier message avait été diffusé jeudi par la télévision nationale. Il est «blessé et probablement défiguré», a affirmé vendredi le chef du Pengagone, Pete Hegseth.

Pancartes anti-Trump

Dans le défilé à Téhéran, des manifestants ont été vus par l’AFP en train d’agiter des drapeaux iraniens, brandir des portraits de Mojtaba Khamenei et des pancartes promettant l’enfer au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Le problème de Trump, c’est qu’il ne comprend pas que le peuple iranien est une nation courageuse, une nation forte, une nation déterminée», a lancé à la télévision d’Etat Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale. «Plus il accentuera sa pression, plus la détermination de la nation se renforcera».

Le conflit a déjà provoqué d’importants déplacements au sein du pays: plus de trois millions de personnes sont concernées, selon le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

«Presque chaque famille ici héberge au moins une famille venue de Téhéran», a confié à l’AFP une femme de 30 ans résidant à Kermanshah (est).

Sur place, la «population est extrêmement tendue et révoltée», a-t-elle dit, notamment à cause des rationnements de pain ou de ruban adhésif, censé protéger les vitres des déflagrations. Les Etats-Unis et Israël ont touché plus de 15’000 cibles depuis le début de la guerre, le 28 février, selon Pete Hegseth.

Mort d’un soldat français

L’armée israélienne, qui avait dit viser des «infrastructures du régime» iranien dans la matinée, continue aussi à pilonner le Liban, où huit personnes ont été tuées dans une frappe dans le sud et un pont stratégique détruit.

En visite à Beyrouth pour montrer sa «solidarité» avec le Liban, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël et le Hezbollah pro-iranien à «arrêter la guerre».

L’Iran a quant à lui annoncé lancer une nouvelle salve de missiles sur Israël. La guerre a fait sa première victime française dans la nuit de jeudi à vendredi: un soldat tué par un «drone Shahed» au Kurdistan irakien, d’après son chef de corps.

L’armée américaine a elle annoncé la mort de quatre membres d’équipage dans le crash d’un avion américain de ravitaillement en carburant dans l’ouest de l’Irak, tout en assurant qu’il n’était pas dû à «des tirs hostiles».

Les attaques iraniennes se poursuivent aussi dans le Golfe, qui abrite des bases et des intérêts américains. Des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP aux Emirats arabes unis, à Dubaï, dont le centre était recouvert vendredi matin d’un nuage de fumée.

A Oman, deux personnes ont été tuées par un drone dans le nord, selon un média d’Etat. Et l’Arabie saoudite a annoncé avoir abattu un «drone hostile» se dirigeant vers le quartier diplomatique de sa capitale, Ryad.

Pétrole russe

Dans son premier message, le nouveau guide suprême iranien avait insisté sur la capacité de l’Iran à semer le chaos dans la région, notamment par la réduction de l’offre de pétrole en continuant à bloquer le détroit d’Ormuz, voie stratégique par laquelle transite un cinquième du pétrole mondial.

Ce choc énergétique majeur a des conséquences très concrètes à travers le monde: plusieurs compagnies aériennes, comme Air France ou SAS, ont déjà augmenté certains de leurs tarifs. Au Népal, on ne vend désormais plus que des bonbonnes de gaz à demi-remplies.

Déterminé à poursuivre cette guerre afin d’empêcher l’Iran, «un régime terroriste» qu’il a menacé de «détruire totalement», de se doter d'»armes nucléaires», Donald Trump tente en parallèle de contenir ce choc pétrolier.

Afin de réduire les tensions sur l’offre, son administration a annoncé jeudi autoriser temporairement la vente du pétrole russe stocké sur des navires, assouplissant ainsi des sanctions économiques visant Moscou — au grand dam de l’Union européenne qui a jugé cette décision «très préoccupante».

Après avoir bondi de 10% la veille, le baril de Brent, référence du marché mondial, s’échangeait toujours au-dessus des 100 dollars vendredi matin.