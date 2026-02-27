Extension de la Collection de l’Art Brut: concours lancé à Lausanne

Keystone-SDA

La Collection de l'Art Brut à Lausanne va s'agrandir. La Ville de Lausanne lance à cet effet, l'année des 50 ans du musée, le concours d'architecture pour le réaménagement et l'extension de l'institution. La Municipalité a déposé vendredi son préavis pour une demande de crédit d'étude de 3,8 millions de francs au Conseil communal.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Alors que la Collection de l’Art Brut célèbre ses 50 ans, le lancement de ce concours affirme l’attachement de la Ville de Lausanne à une institution culturelle unique au monde. L’art brut nous rappelle que la création naît hors des normes, des écoles et des cadres établis. Lui offrir de nouveaux espaces, c’est permettre à ces voix singulières de continuer à surprendre, émouvoir et interroger notre regard», explique le syndic Grégoire Junod.

Le lancement du concours d’architecture pour cette extension est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Jean-Hippolyte Guignard, fondation suisse d’utilité publique à but non lucratif, précise un communiqué de la Ville. «Cette procédure a pour ambition de retenir une proposition architecturale à la fois audacieuse et respectueuse du site, tout en répondant aux besoins futurs de l’institution», souligne la Municipalité lausannoise.

Nouveaux espaces d’expo

Le projet prévoit notamment la création de nouveaux espaces d’exposition permettant de valoriser les collections et d’enrichir la programmation. Sur le plan architectural, l’agrandissement devra «incarner l’identité de cette institution publique et inclusive, au plus proche de ce lieu patrimonial d’exception constitué par le château de Beaulieu et son parc».

Les candidats seront également invités à proposer des solutions exemplaires en matière de durabilité environnementale, en cohérence avec les objectifs de construction responsable de la Ville, tient à préciser la Ville.

Le concours de projets, organisé en procédure ouverte, réunira un jury composé de représentants de la Ville de Lausanne, de la direction du musée ainsi que de spécialistes de la construction, du patrimoine et de la muséographie. Le projet lauréat sera désigné à l’issue des différentes phases d’évaluation prévues dans le calendrier du concours.

L’extension de la Collection de l’Art Brut vise à offrir à cette institution singulière les moyens de poursuivre sa mission de conservation, de recherche et de diffusion dans des conditions optimales, au bénéfice des publics d’aujourd’hui et de demain, concluent les autorités lausannoises.

Plus important musée au monde entièrement dévolu à l’étude, à la conservation et à la présentation d’oeuvres d’art brut, l’institution basée au Château de Beaulieu compte aujourd’hui plus de 70’000 pièces dans ses collections. Il attire près de 40’000 visiteurs chaque année.