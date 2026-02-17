Fin des perturbations ferroviaires entre Lausanne et Renens

Keystone-SDA

Les perturbations ont pris fin tôt mercredi matin sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Renens (VS), après l'incendie de câbles électriques dimanche. Les trains circuleront à nouveau selon l'horaire à partir de 04h00, annoncent les CFF sur leur site en ligne.

1 minute

(Keystone-ATS) Le trafic ferroviaire a été très perturbé lundi et mardi entre Renens et Lausanne en raison de l’incendie. Les CFF ont mis en place un dispositif exceptionnel entre les deux villes, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Selon les premières informations à disposition des CFF, 40 câbles s’étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite du lancer d’un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Au total, les équipes des CFF ont dû reconnecter quelque 1000 fils.