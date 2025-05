Finale des combats de reines: Faika défend son titre à Aproz (VS)

Keystone-SDA

Sacrée reine des reines en 2024, Faika figure à nouveau sur la liste des engagés de la finale nationale des combats de la race d'Hérens, ce week-end à Aproz (VS). Sa propriétaire rêve d'un nouveau bon résultat.

(Keystone-ATS) « Pour cette finale, on ne va pas se mettre la pression, Faika a déjà décroché le Graal », avoue Melissa Uttinger, interrogée par Keystone-ATS. « J’espère simplement qu’elle obtienne un bon résultat. Elle me paraît bien en forme. Cela fait un mois que je l’ai mélangée au reste de mon troupeau actuellement basé aux Evouettes », indique-t-elle.

« Remporter la finale nationale, c’est pratiquement comparable à décrocher une médaille d’or aux Jeux olympiques », poursuit l’éleveuse de 34 ans. « Je n’ai moi-même pas réalisé tout de suite. J’ai mis du temps », relève-t-elle.

« Obtenir ce titre, c’est le rêve de tout éleveur », avoue pour sa part Jean-Pierre Terrettaz, lauréat avec Shita en 2022.

Etre couronné dans l’arène de Pra-Bardy à Aproz permet à l’animal vainqueur et à ses éleveurs de gagner en notoriété. « Depuis qu’elle a été sacrée, Shita est devenue la star parmi notre quinzaine de vaches d’Hérens. L’hiver, pas mal de monde passe à l’étable pour la voir de près. », raconte Jean-Pierre Terrrettaz.

La présence de Shita à la finale de ce week-end demeure incertaine, au vu de sa forme actuelle, elle qui reste sur une victoire à l’occasion du combat de la Foire du Valais, l’automne dernier.

Une liste d’attente pour Shita

Reste la question des retombées économiques. « Si on veut faire une généralité, on peut dire qu’une vache qui devient reine des reines voit sa valeur doubler », calcule Melissa Uttinger, pas prête à se séparer d’une bête qu’elle a vu grandir et à laquelle elle est attachée. En matière de reproduction, « la génétique d’une reine prend également de la valeur. Sa descendance suscite l’intérêt », confirme-t-elle.

« En matière de génétique, j’ai reçu 50 fois plus de sollicitations depuis que Shita est devenue reine des reines », corrobore son collègue. « Je n’ai fait affaire directement qu’avec une personne. Par contre, une liste d’attente existe désormais concernant la descendance, si Shita devait engendrer un taureau. »

Organisée par la Fédération

Côté sportif, la finale nationale de cette année sera particulière puisque, pour la deuxième fois seulement après 1995, c’est la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens (FSEH) qui a repris l’organisation de l’événement au pied levé, aucun syndicat d’élevage ne voulant organiser ce millésime 2025.

La FSEH bénéficie, à titre exceptionnel et vu de l’importance de la manifestation pour la promotion de l’image du canton, d’un soutien de l’Etat du Valais sous la forme d’une garantie en cas d’un éventuel déficit. Le budget de la manifestation se monte à 1 milllion de francs.