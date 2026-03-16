Foxconn affiche une hausse de 24% du bénéfice net annuel

Keystone-SDA

Le géant taïwanais de la tech Foxconn a annoncé lundi que son bénéfice net annuel avait bondi de 24% par rapport à l'année précédente, grâce à la forte hausse de la demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle.

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(Keystone-ATS) Le groupe, plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, a enregistré un bénéfice net de 189,4 milliards de nouveaux dollars taïwanais (4,67 milliards de francs) pour l’année 2025.

Foxconn, également connu sous son nom officiel Hon Hai Precision Industry, a qualifié l’IA de «moteur principal» de son activité.

La société, spécialisée dans l’assemblage de composants pour des entreprises comme Apple, est passée à la fabrication de serveurs d’IA pour Nvidia, de véhicules électriques ou encore de robots.

Le chiffre d’affaires a progressé de 18% pour atteindre 8.100 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, dépassant de justesse les estimations d’une étude de Bloomberg auprès d’économistes.

La ruée vers l’IA, et sa frénésie d’investissements dans les centres de données géants et l’achat massif de puces énergivores, se poursuivent malgré des signes d’inquiétudes sur les marchés.

Foxconn a annoncé lundi des «perspectives de forte demande en serveurs IA», avec une «croissance trimestrielle à deux chiffres» attendue pour les livraisons de racks IA au premier trimestre 2026.

Les services cloud et de réseaux représentaient 40% du portefeuille d’activités de Foxconn en 2025, contre 30% en 2024.

A l’inverse, l’électronique grand public a reflué, passant de 46% à 38% du portefeuille.

Si l’instabilité énergétique liée au conflit au Moyen-Orient pèse sur l’industrie stratégique des puces, l’impact reste pour l’instant «gérable» pour Foxconn, selon Steven Tseng, analyste chez Bloomberg Intelligence interrogé par l’AFP.

La région n’étant pas un marché majeur pour le matériel IA ou les smartphones, le risque porte davantage sur les coûts que sur la demande, en raison de la hausse des prix du pétrole et de certaines perturbations logistiques», a-t-il souligné.

L’activité cloud de Foxconn, principalement portée par la croissance des serveurs IA, «est devenue la principale source de revenus du groupe et devrait continuer de surpasser le segment iPhone dans les années à venir», selon l’expert.

Un optimisme partagé par les analystes de la banque américaine JP Morgan, qui désignent la croissance des serveurs IA comme le «moteur principal» du groupe taïwanais pour 2026.

Foxconn et Open AI ont annoncé en novembre avoir signé un accord afin de concevoir et de construire du matériel pour des centres de données.