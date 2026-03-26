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France: climat des affaires stable en mars, «maussade» pour l’Insee

Keystone-SDA

L'indicateur de l'Insee sur le climat des affaires est resté stable en mars par rapport au mois précédent, à 97, sous sa moyenne de long terme, a indiqué jeudi l'institut statistique national.

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(Keystone-ATS) «Le climat des affaires reste maussade», a résumé l’Insee dans un communiqué.

Constitué à partir des réponses des entreprises, il s’établit sous la moyenne de longue période (fixée à 100) «pour le 24e mois consécutif».

«Les réponses aux enquêtes de conjoncture ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2026; en termes de chiffre d’affaires, environ trois quarts des réponses l’ont été après le début de la guerre au Moyen-Orient (28 février 2026)», a précisé l’Insee.

L’indicateur du climat de l’emploi remonte d’un point, à 94, «bien en deçà de sa moyenne de longue période», selon l’institut.

«Le climat de l’emploi s’éclaircit un peu», a-t-il expliqué, avec des réponses moins pessimistes concernant «les effectifs prévus dans les services (y compris intérim)».

Ce mois-ci, le climat «se maintient dans les services», à 96, en restant entre autres «particulièrement morose dans les services aux entreprises».

Dans le commerce de détail, il «rebondit légèrement», à 99, et «s’éclaircit» dans le bâtiment, à 97.

La déception est pour l’industrie, où il était au-dessus de 100 en février. Il perd trois points, à 99, avec des réponses plus pessimistes qu’optimistes concernant «la production passée» ainsi que «les carnets de commandes, globaux comme étrangers».

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