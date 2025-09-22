La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

France: juge pour le meurtre de sa femme, Cédric Jubillar «conteste les faits»

Keystone-SDA

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse, s'est ouvert lundi dans le sud-ouest de la France. L'accusé a maintenu ses dénégations. L'audience doit faire la lumière sur la disparition fin 2020 de l'infirmière dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés», a déclaré Cédric Jubillar, appelé par la présidente de la cour d’assises à s’exprimer à la reprise des débats après la pause-déjeuner.

Ce peintre-plaquiste de 38 ans comparaît à Albi devant les assises du Tarn (sud-ouest) pour le meurtre de sa femme Delphine, infirmière de 33 ans et mère de ses deux enfants. La jeune femme a mystérieusement disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines (sud-ouest). Son corps, malgré les recherches, n’a jamais été retrouvé.

Pour l’accusation, Cédric Jubillar, en détention depuis juin 2021, a tué et fait disparaître celle qui était son épouse depuis 2013 parce qu’il ne supportait pas l’idée qu’elle le quitte pour un autre homme. Cédric Jubillar a toujours contesté sa responsabilité, ses avocats pointant quant à eux «l’absence de preuves» dans ce dossier.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision