France: percée de la gauche radicale, l’extrême droite s’installe

Keystone-SDA

Au lendemain d'élections locales en France marquées par la percée de la gauche radicale et des scores favorables à l'extrême droite, des alliances délicates ont commencé à se nouer à gauche lundi en vue du second tour dimanche.

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(Keystone-ATS) Les résultats ont placé en effet dimanche soir les forces politiques, et notamment la gauche, face à de nombreux dilemmes à treize mois de la prochaine présidentielle. Le scrutin a été marqué par une progression de l’abstention.

Tard dans la nuit dimanche, les tractations ont commencé partout où de possibles triangulaires, quadran, quinquan, voire sextangulaires sont théoriquement possibles, puisqu’il suffit qu’une liste ait obtenu 10% pour qu’elle puisse se maintenir au second tour.

A Toulouse (sud), 4e ville de France, où La France insoumise (LFI), le parti de gauche radicale dirigé par Jean-Luc Mélenchon, est arrivé à la surprise générale devant la liste de gauche menée par le Parti socialiste (PS), une «liste commune» a été annoncée dès lundi matin.

A Lille (nord), les discussions ont débuté entre les trois forces de gauche arrivées en tête, socialistes et insoumis cherchant une alliance avec les Écologistes.

A Besançon (est), la maire écologiste sortante, largement distancée par le candidat Les Républicains (LR, droite), a annoncé son ralliement à LFI pour «battre la droite».

A Lyon (centre-est) également, la candidate LFI espère une fusion avec la liste de l’écologiste sortant Grégory Doucet contre le candidat de droite Jean-Michel Aulas, ancien patron de l’Olympique lyonnais.

Paris et Marseille

Mais à Paris et Marseille, les négociations s’annoncent plus ardues après des campagnes extrêmement tendues entre socialistes et insoumis.

Dans la capitale, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire a certes largement distancé sa concurrente de droite Rachida Dati d’au moins dix points et semble en mesure de permettre à la gauche hors-LFI de conserver la ville.

Mais LFI, qui a passé le cap des 10%, a l’intention de se maintenir s’il ne lui propose pas de fusion, hypothèse que le socialiste a toujours exclue.

En face, le candidat centriste Pierre-Yves Bournazel a commencé à «travailler» à un «projet d’alternance» dans la capitale avec Rachida Dati.

A Marseille, deuxième ville de France, le maire socialiste sortant Benoit Payan a déjà déposé sa liste et définitivement fermé la porte à LFI, refusant toute «tambouille». Le LFI Sébastien Delogu, lui aussi qualifié pour le second tour, a jugé la position de M. Payan «irresponsable» et plaidé pour un «front antifasciste».

Le maire sortant, à la tête d’une coalition de gauche, écologiste et citoyenne, est arrivé d’une courte tête (36,70%) devant le député du Rassemblement national (RN, extrême droite) Franck Allisio (35,02%). Une avance suffisante pour l’encourager à partir seul alors qu’il a lui-même répété qu’un basculement à l’extrême droite de cette ville façonnée par les métissages serait «un séisme».

Répétant qu’il n’y aurait pas d'»accord national», le secrétaire général du PS Pierre Jouvet a demandé «solennellement» à LFI de se retirer à Marseille, tout en évoquant des alliances locales possibles, comme à Nantes.

Pressions à gauche

LFI met de son côté la pression sur le reste de la gauche. Son coordinateur Manuel Bompard a répété son souhait d'»une fusion entre les différentes listes (de gauche) pour battre la droite et l’extrême droite, comme d’ailleurs c’est la tradition à gauche depuis la nuit des temps».

A rebours, l’ancien président François Hollande ou le très probable candidat Place publique (gauche) à la présidentielle Raphaël Glucksmann semblent prêts à prendre le risque de voir des villes basculer à droite plutôt que de passer un accord avec LFI.

Défendant le principe d’alliances locales, la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a elle estimé que refuser tout accord avec LFI «a un coût pour les habitants (des) villes qui avaient besoin de politiques de gauche et écolos».

Le RN, qui revendique 24 communes remportées et cherche à amplifier sa dynamique en vue de 2027, a vu plusieurs maires sortants.

A Nice (sud-est), son allié Eric Ciotti est très bien parti dans sa lutte fratricide contre Christian Estrosi, symbole d’un score en demi-teinte du bloc macroniste.

Seul l’ex-premier ministre Edouard Philippe lui redonne quelques couleurs, avec une dizaine de points d’avance sur son concurrent communiste au Havre (nord-ouest).

Les choix pour le second tour du 22 mars devront être tranchés au plus tard mardi soir, date-butoir pour les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix dimanche qui devront dire si elles se maintiennent, fusionnent ou se désistent.