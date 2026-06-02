Frelon asiatique: postulat vaudois pour un soutien financier

Keystone-SDA

Les députés vaudois s'inquiètent de la gestion du frelon asiatique dans le canton. Ils demandent au Conseil d'Etat d'évaluer si l'information au public est suffisante et s'il est possible de mieux soutenir financièrement les personnes concernées.

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(Keystone-ATS) Ces demandes sont regroupées dans un postulat du PLR Pierre-André Romanens, transmis mardi au Conseil d’Etat. Le texte a été soutenu à l’unanimité, les députés préférant également une prise en considération immédiate, donc sans le passage par une commission.

Pierre-André Romanens a rappelé que le frelon asiatique constituait «une menace importante» pour la biodiversité, notamment pour les abeilles, mais aussi pour l’agriculture, les cultures fruitières et, de manière générale, l’ensemble de la population. «La situation est grave et il est urgent d’agir», a-t-il affirmé.

Le député a aussi mentionné les interventions «complexes et coûteuses» pour se débarrasser de cette espèce invasive, notamment pour la destruction des nids. Il demande ainsi au Conseil d’Etat de présenter un rapport, lequel devra évaluer un éventuel renforcement du soutien financier aux propriétaires privés et apiculteurs.

Le Conseil d’Etat est aussi prié de regarder si les mesures d’information actuelles sont suffisantes ou s’il faut mettre en oeuvre «des dispositifs cantonaux complémentaires en matière de coordination et de stratégie».

Compétence communale

Le ministre en charge de l’environnement, Vassilis Venizelos, a dit partager les «préoccupations et enjeux» liés à la prolifération du frelon asiatique. Il a toutefois rappelé que le Canton intervenait de manière subsidiaire, la lutte contre cette espèce étant de compétence des communes. Le Conseil d’Etat ne reste pourtant pas «inactif» au vu du «caractère exceptionnel de la situation», a-t-il ajouté.

M. Venizelos a rappelé que le Conseil d’Etat avait publié un arrêté ce printemps, lequel mentionne notamment une obligation de signalement et de destruction des nids. Le Canton apporte aussi déjà une aide financière de 400 francs pour la destruction de certains nids secondaires, par exemple à proximité d’une école. Des formations aux communes sont aussi dispensées, ainsi qu’un soutien à la Fédération vaudoise des sociétés d’apiculture.