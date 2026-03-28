Fribourg: baleine dans les jardins du Musée d’histoire naturelle

Keystone-SDA

Le jury du concours d’intervention artistique pour le nouveau Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) a choisi parmi 37 projets "Souffle" de l’artiste Vanessa Billy. L'oeuvre sera installée dans les jardins du musée qui doit ouvrir ses portes à fin 2028.

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(Keystone-ATS) «Souffle» s’inspire directement du spécimen de baleine, un rorqual boréal, conservé au musée, a indiqué vendredi la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC). La sculpture prend la forme d’un dos de baleine de taille réelle émergeant du sol, notent les services de la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens.

«Une bosse discrète mais puissante, comme si le mammifère marin remontait à la surface pour respirer», relève l’artiste née à Genève en 1978 et qui réside à Zurich, citée dans le communiqué. «Au sommet de cette forme oblongue, deux narines laissent jaillir, à intervalles réguliers, un nuage brumeux composé d’eau vaporisée.»

Matériaux revalorisés

Le corps de la baleine est composé d’un ciment de coquillages revalorisés, un Terrazzo éco-responsable qui laisse apparaître les formes convolutées des mollusques à sa surface. «Souffle rappelle que les frontières entre espèces et les milieux sont poreuses», commente encore Vanessa Billy.

«L’oeuvre devient un symbole de la respiration du monde, un rappel que chaque être vivant, visible ou invisible, participe à un tout commun», souligne l’artiste. Cette dernière affirme explorer la frontière entre le vivant et l’inanimé, «révélant la matérialité comme force constitutive des corps et des écosystèmes».

Appel à idées

En juin 2025, l’Etat de Fribourg a lancé un appel à idées artistiques afin d’animer les jardins du futur Musée d’histoire naturelle. Parmi les 37 propositions déposées en septembre lors du premier tour, le jury a retenu six projets, que les artistes ont développés et présentés au deuxième tour en février.

Pour mémoire, le chantier de construction du nouveau MHNF avance, après le feu vert donné en juin 2023 par le peuple en votation cantonale à un crédit de 65,5 millions de francs. L’institution, bicentenaire, y accueillera les premiers visiteurs dans moins de trois ans maintenant.