Fribourg: Bibliothèque cantonale et universitaire bientôt rouverte

Keystone-SDA

La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg rouvrira les portes du bâtiment rénové de la rue St-Michel 6 le 1er septembre. L'agrandissement et la restructuration du site ont impliqué un chantier de plus de cinq ans, pour un coût de l'ordre de 117 millions de francs.

(Keystone-ATS) La BCU «offrira, au cœur de la ville et du canton, des espaces d’apprentissage, de découverte et de mémoire et une offre culturelle attrayante», a indiqué jeudi l’institution dans sa lettre d’information périodique. L’inauguration officielle se déroulera pour sa part le week-end des 26 et 27 septembre.

Par ailleurs, avant l’ouverture au public et l’inauguration, le Service des bâtiments du canton de Fribourg remettra officiellement le samedi 7 mars à la BCU les clés de ses bâtiments rénovés et agrandis. De 14h00 à 19h00, la population pourra déjà effectuer des visites libres ou guidées.

Un logo et une charte

La BCU vient en outre de se doter d’un logo et d’une charte graphique «traduisant l’accessibilité de ses services à tous». Le B de Bibliothèque/Bibliothek, comme point commun entre les langues, est formé de deux bulles, symboles du dialogue et du partage, se superposant pour former un oeil.

Ce dernier se veut «un regard curieux et critique sur le monde». Le bleu de la connaissance s’allie au rose du plaisir pour représenter «la joie d’apprendre». Le slogan «explorer le passé, inspirer l’avenir» transcrit le socle historique sur lequel s’appuyer pour «imaginer l’avenir, son futur personnel et celui de la collectivité».

Rallonge douloureuse

La rénovation de la BCU devrait donc afficher un coût total de 117 millions de francs. Au budget initial de 79 millions établi en 2018, dont 15 millions de subventions fédérales, est venu s’ajouter un crédit additionnel de 38 millions, voté non sans une âpre discussion par le Grand Conseil en mars 2024.

Le montant supplémentaire a servi à couvrir des frais inattendus. La structure historique était en moins bon état que prévu, les réserves avaient été sous-estimées et un déménagement urgent des ouvrages avait dû être organisé dans la première phase des travaux.

Enfin, le site de la BCU-Beauregard sera progressivement fermé au public, relève encore la lettre. Il s’agit ici de procéder aux déménagements avant l’ouverture de la BCU à la rue Saint-Michel 6 le 1er septembre, soit au moment de la rentrée universitaire.