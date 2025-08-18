Fribourg: bus hybrides dotés de piles à combustible à hydrogène

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) testent deux bus hybrides équipés de batteries avec pile à combustible à hydrogène. Ces véhicules sont progressivement mis en service depuis début août sur certaines lignes régionales.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Ce projet-pilote unique en Suisse doit apporter de précieux retours d’expérience sur la technologie hydrogène», ont indiqué lundi les TPF. Il s’inscrit dans la stratégie de décarbonation de la flotte de bus.

Equipés de batteries électriques avec pile à combustible à hydrogène, ces véhicules hybrides bénéficient d’une autonomie augmentée grâce à l’hydrogène leur permettant de parcourir des distances plus longues sans recharge. Le projet vise à mesurer l’autonomie des véhicules mais également d’étudier concrètement leur intégration dans le réseau de transports publics.

Les deux nouveaux véhicules sont équipés de quatre packs de batteries d’une capacité de 392kWh et d’une petite pile à combustible à hydrogène d’une puissance de 60kWh. Leur autonomie estimée est de 75-100 km en pur électrique et de 350-600 km en électrique-hydrogène.

Coût de 960’000 francs par bus

Le coût de chaque bus hybride est d’environ 960’000 francs. Pour l’achat de ces véhicules, le projet bénéficie du soutien du programme H2-Bus de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK qui promeut l’utilisation de bus à hydrogène dans les transports publics.

«Un soutien du canton est également prévu. Un accord à ce sujet est en cours d’élaboration», ont précisé les TPF.

