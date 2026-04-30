Fribourg: course à haute vitesse et slalom sur l’autoroute A12

Keystone-SDA

La Police cantonale fribourgeoise a intercepté mercredi trois automobilistes qui s'étaient livrés à une course à haute vitesse sur l’autoroute A12, entre Bulle et Flamatt. Il s'agit de trois hommes âgés de 21 à 22 ans. Leurs voitures ont été séquestrées.

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(Keystone-ATS) Les chauffards ont slalomé sur leur parcours entre des véhicules, mettant ainsi en danger plusieurs automobilistes, précise le communiqué diffusé jeudi. Les trois conducteurs, ainsi qu’un passager de 19 ans, ont été conduits dans un poste de police pour y être auditionnés.

Le magistrat a ordonné le séquestre des trois véhicules. Une enquête est en cours. Les intéressés seront dénoncés à l’autorité compétente. Deux des voitures, conduites par des hommes de 21 ans et 22 ans, domiciliés respectivement dans les cantons du Valais et de Vaud, ont pu être arrêtées sur une aire de repos à Schmitten.

Stupéfiants

Le troisième véhicule a été intercepté pour sa part à la sortie de l’autoroute à Flamatt. Son conducteur, âgé de 21 ans, est également domicilié dans le canton de Vaud.

Les premières constatations des policiers ont permis de soupçonner une conduite sous l’influence présumée de stupéfiants pour deux conducteurs. Par ailleurs, plusieurs infractions à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) ont été relevées sur l’ensemble des voitures.