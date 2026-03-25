Fribourg: crédit de 10 millions pour les routes et voies cyclables

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté mercredi un crédit de 10 millions de francs pour les études relatives au réseau routier cantonal et au réseau cantonal des voies cyclables. La démarche vise à développer "harmonieusement" les infrastructures de mobilité essentielles du canton.

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(Keystone-ATS) Soumis à une majorité qualifiée de 56 voix, le décret a été accepté par 98 voix contre 3. Il concerne la période 2026 à 2030 et vise à garantir une planification continue, a relevé le député UDC Jean-Daniel Chardonnens, rapporteur de la commission ad hoc. La demande s’inscrit à la suite de quatre crédits similaires approuvés en 1998, 2006, 2013 et 2020.

Depuis 2025, le réseau routier cantonal a gagné 43,3 kilomètres, à la suite de la reprise de routes communales en vertu de la loi sur la mobilité (LMob), a rappelé le conseiller d’Etat Jean-François Steiert, à la tête de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).

Objectifs multiples

Dès cette année, et conformément à la LMob, l’Etat de Fribourg est aussi responsable de l’aménagement du réseau cantonal des voies cyclables. Le crédit doit servir à lancer de nouvelles études et à poursuivre celles déjà entamées, dans les domaines technique, environnemental et de planification.

Il est question de sécurité via les prescriptions légales fédérales, de planification des nouveaux aménagements cyclables et d’optimisation des voies actuelles ainsi que des dangers naturels. Le député PLR Claude Brodard s’est interrogé sur la pertinence d’un crédit qui devrait être pris dans les services concernés.

Avant réalisation

Le Conseil d’Etat mentionne encore, dans ses explications, des évaluations relatives à la réduction du bruit et à l’adaptation des infrastructures routières ainsi que des études environnementales et climatiques, notamment sur le régime hydrologique, la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.

Les études permettront de développer les projets jusqu’à un niveau de maturité suffisant pour déposer ultérieurement des demandes de crédits de réalisation. Elles doivent, entre autres objectifs poursuivis, favoriser «une infrastructure de transport équilibrée, sûre et respectueuse du climat à long terme».