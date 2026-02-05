Fribourg: deuxième paquet d’adaptations du plan directeur cantonal

Fribourg adopte le rapport sur le deuxième paquet de modifications de son plan directeur cantonal. Celles-ci portent notamment sur la révision du plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux (PSEM) et le retrait de la fiche de projet relative au Musée d’art contemporain (MAC) à Middes.

(Keystone-ATS) Le document est transmis au Grand Conseil pour information, a indiqué jeudi le Conseil d’Etat. La révision du PSEM et les ajustements du plan directeur sont au coeur de la modification. Le canton doit en effet actualiser tous les dix ans les bases assurant l’approvisionnement en matériaux de construction à long terme.

La consultation publique de l’été 2024 et le droit d’être entendu des communes en 2025 ont suscité de nombreuses prises de position de la part des communes, des associations, des partis politiques, des citoyens ainsi que de la Confédération, rappelle le communiqué des services du ministre de l’environnement Jean-François Steiert.

Distance et besoin

Le traitement de la consultation et des retours des communes dans la procédure du droit d’être entendu a été aussi «exigeant que précieux», a noté ce dernier, cité dans le communiqué. Il y a, entre autres mesures, l’introduction de nouvelles distances d’exclusion, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une motion votée par les députés.

Celle-ci implique une distance minimale de 100 mètres par rapport à une zone à bâtir et de 50 mètres par rapport aux groupes de bâtiments situés hors de la zone à bâtir. L’adaptation comprend la réduction de 10% de l’estimation du besoin cantonal en matériaux neufs, grâce à une prise en compte accrue des matériaux recyclés.

Au-delà, 15 secteurs prioritaires pour l’exploitation des matériaux ont été retenus. Conformément aux exigences de la Confédération, chacun d’eux fait désormais l’objet d’une fiche de projet intégrée au plan directeur cantonal. Ces fiches déterminent les conditions cadres à respecter pour une planification communale ultérieure.

Musée d’art recalé

L’inscription des sites crée en outre les conditions nécessaires à la planification d’un approvisionnement à long terme en matériaux de construction, sans obligation de réalisation. Les communes gardent la souveraineté sur leur plan d’affectation, note la Direction du développement territorial et des infrastructures (DIME).

Outre le PSEM, les modifications écartent définitivement la perspective de réalisation d’un MAC à Middes, dans le district de la Glâne. Après un examen approfondi et sur la base des résultats «clairs» issus de la consultation et des directives fédérales, la fiche concernée a été entièrement retirée du plan directeur.

Dans son rapport d’examen préalable, la Confédération a conclu que le projet «n’était pas compatible avec la législation sur l’aménagement du territoire». La construction prévue d’un musée en dehors de la zone urbanisée n’est pas liée à un emplacement précis et «viole les principes du développement urbain vers l’intérieur».

Fondation Leschot

La consultation publique a donné lieu à de nombreuses autres réactions critiques concernant le choix du site (mobilité, paysage, durabilité, absence d’intégration dans la stratégie culturelle cantonale). Le Grand Conseil a déposé pour sa part un mandat pour le retrait du projet, mais celui-ci est désormais considéré comme caduc.

Les promoteurs avaient présenté en août des études confirmant, à leurs yeux, la «pertinence» du site, des anciens bunkers. Ils prévoyaient d’investir 16 millions de francs, avec une fréquentation de 14’000 visiteurs par an pour découvrir les oeuvres d’artistes témoins de la division Est/Ouest acquises par la Fondation Leschot.