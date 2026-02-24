Fribourg: les milieux économiques créent une plateforme durabilité

Keystone-SDA

La Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) et l’Union patronale du canton de Fribourg (UPCF) lancent la Plateforme Durabilité Fribourg. Il s'agit d'une offre commune destinée à accompagner les entreprises fribourgeoises dans leur transition durable.

(Keystone-ATS) Le nouvel instrument, présenté par la CCIF et l’UPCF dans un communiqué commun publié mardi, est structuré autour de trois axes stratégiques: informer, sensibiliser et inspirer, accompagner les entreprises de «manière concrète» ainsi que porter une voix économique «forte et cohérente».

L’annonce intervient dans un contexte marqué par une «pression réglementaire croissante, des incertitudes géopolitiques et des attentes accrues des marchés, clients et talents». «La durabilité n’est plus une option idéologique, mais un enjeu stratégique de gestion des risques, de compétitivité et de performance.»