Fribourg: liaison par téléphérique vers la centrale PLACAD

Keystone-SDA

Groupe E va entamer à Fribourg les travaux de liaison entre le barrage de la Maigrauge et la centrale de la PLACAD, terminée en novembre dernier et située sur le plateau de Pérolles. Ceux-ci nécessiteront la mise en place d'un téléphérique de chantier et d'un microtunnelier, le barrage étant situé en contrebas de la centrale.

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(Keystone-ATS) La chaleur de la Sarine sera captée au barrage et transportée jusqu’à la centrale via une conduite souterraine de 1,2 kilomètre. Elle sera ensuite valorisée par des pompes à chaleur puis distribuée dans le réseau, indique Groupe E jeudi dans un communiqué.

Des travaux auront lieu de juin à octobre 2026 à hauteur de la Sarine, afin de permettre le franchissement de la rivière. Ils se dérouleront en deux temps afin que l’eau continue de s’écouler et feront l’objet d’un suivi environnemental méticuleux.

Pour la partie la plus raide, Groupe E va mettre en place un téléphérique de chantier visant à acheminer les matériaux par voie aérienne. En effet, la création de routes d’accès n’est pas possible entre le plateau de Pérolles et le barrage, secteur constitué de falaises. Cette partie des travaux durera depuis le mois prochain et jusqu’à décembre 2027.

Conduites sous les terrains de tennis

Sur le haut des tracés, les conduites passeront sous les terrains de tennis du collège Sainte-Croix par un tunnel de 130 mètres. Ce dernier sera créé sans intervention en surface, grâce à un microtunnelage, entre avril 2026 et juin 2027.

A terme, la centrale PLACAD produira environ 60 GWh de chaleur par année et 5 GWh de froid, soit l’équivalent de l’énergie consommée par près de 7500 ménages. La mise en service de la centrale doit permettre de réduire les émissions de CO2 de 18’000 tonnes par année, soit 7 millions de litres de mazout. A terme, le but est de remplacer les énergies fossiles par des ressources locales et renouvelables.