Fribourg: projet pour intégrer des réfugiés dans la restauration

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg lance un nouveau projet pour promouvoir l’intégration et répondre aux besoins de la restauration fribourgeoise. La mesure, nommée Cap Saveurs, va former douze personnes adultes, issues de l’asile, au métier d'aide de cuisine.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le recrutement, mené par ORS et Caritas Suisse, a suscité un réel engouement», a indiqué lundi le canton de Fribourg. Des femmes et des hommes venus de Syrie, d’Afghanistan ou d’Ukraine vont s’engager dans le projet mené également en partenariat avec GastroFribourg, Hotel & Gastro formation.

Le programme associe cours de français professionnel, formation pratique en cuisine à GastroFribourg et un stage. Chaque participant est accompagné de manière personnalisée par un coach de l’OSEO Fribourg, tout au long de la mesure.

Le projet a débuté le 25 août avec deux semaines de remise à niveau en français, assurées par l’OSEO Fribourg. Il se poursuit depuis le 8 septembre et jusqu’au 20 octobre, par huit semaines d’apprentissage du métier d’aide de cuisine proposée par Hotel & Gastro formation, complétées chaque semaine par une journée consacrée au soutien à l’informatique et aux techniques de recherche d’emploi avec l’OSEO Fribourg.

D’autres mesures

Du 21 octobre à fin novembre, les participants mettront leurs acquis en pratique lors d’un stage dans des restaurants du canton. Ce parcours se clôturera le 1er décembre lors de la cérémonie officielle de remise des certificats.

«En cas de succès, cette première édition sera reconduite», a expliqué le canton. Ce projet complète d’autres mesures mises en place ces dernières années dans le cadre de l’intégration, comme «Façonne ton avenir» dans le secteur de la construction, «Techskills academy» pour les métiers techniques du bâtiment ou encore «Intégration et soins» pour les auxiliaires de santé.

