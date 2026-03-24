Fribourg: St-Paul Médias et Mediaparc suspendent leurs discussions

Keystone-SDA

A Fribourg, les sociétés St-Paul Médias SA, éditrice de La Liberté, et Mediaparc SA, qui comprend RadioFr., mettent fin aux travaux préparatoires en vue d’un rapprochement. Elles font part d'une divergence "dans leur calendrier et leur orientation stratégique".

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(Keystone-ATS) L’annonce de discussions remonte à près de deux ans, soit en avril 2024. Les partenaires avaient alors dit «étudier le lancement d’une plateforme numérique commune en français». L’objectif visait à «offrir aux Fribourgeois une prestation de haute qualité, avec des informations locales, du divertissement et des éléments de services».

St-Paul Médias, éditeur également de La Gruyère et de La Broye Hebdo, et Radio Fribourg/Freiburg (actionnaire majoritaire de Frapp et Mediaparc) avaient ainsi entamé des travaux préparatoires pour rapprocher leurs activités, dans un marché des médias décrit alors comme «en pleine transformation».

Réformes internes

Après un premier cycle de discussions, les sociétés ont donc décidé de mettre un terme à ce processus d’un «commun accord». Elles affirment avoir constaté que «leurs priorités stratégiques et leur calendrier ne sont pas alignés», selon un communiqué commun publié mardi. Leur priorité va pour l’heure à des «réformes internes».

Les entités précisent toutefois ne pas fermer la porte à une future collaboration. Elles souhaitent en effet toutes deux «garantir au canton de Fribourg et à la Broye vaudoise une offre médiatique riche, diversifiée et qualitative, et se rejoignent aussi dans la volonté de défendre l’indépendance des médias fribourgeois».

Effectif en allemand

St-Paul Médias et les médias installés à Mediaparc, sur le site de Villars-sur-Glâne, continueront à collaborer sur des projets ponctuels, «comme c’est le cas depuis le début de l’année 2026 avec la commercialisation des espaces publicitaires sur la flotte des Transports publics fribourgeois (TPF)».

Côté germanophone, après près d’un an de planification, la radio locale Radio Freiburg et le quotidien Freiburger Nachrichten (FN) avaient annoncé en septembre 2024 unir leurs canaux en ligne. Les deux médias ont alors lancé leur plateforme numérique commune pour le Fribourg alémanique, une offre baptisée «Wir Freiburg. FNxFrapp».