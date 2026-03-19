Fribourg cherche des projets liant créativité et gastronomie

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg souhaite à nouveau encourager l'utilisation de la gastronomie comme levier de créativité. Elle propose, dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’Unesco, un soutien jusqu'à 20'000 francs pour les projets liant créativité et gastronomie.

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(Keystone-ATS) Les autorités ont ainsi lancé jeudi un appel à projets pour la troisième fois, avec un soutien maximal revu à la hausse. L’enveloppe globale mise à disposition atteint 50’000 francs: les bénéficiaires recevront un soutien pouvant aller jusqu’à 60% des coûts du projet, avec un montant maximum de 20’000 francs par projet.

Les acteurs de la gastronomie, de la culture, du sport, du social, de la formation ou du tourisme sont invités à travailler ensemble pour concocter ou renforcer des événements ou des produits qui réunissent la gastronomie et un autre, au moins, de ces domaines, rappelle le communiqué.

Les événements ou produits innovants créés devront s’adresser à des publics variés, être réalisés en ville et avoir un «impact positif». Le délai de soumission de projets court jusqu’au 12 juin.