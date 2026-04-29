Fribourg se prépare à fêter un espéré titre national de Gottéron

Keystone-SDA

En effervescence, la ville et le canton de Fribourg se préparent à fêter jeudi soir un éventuel premier titre de champion suisse de hockey sur glace de son club phare, le HC Fribourg-Gottéron. En cas de victoire à Davos, les bars seront ouverts et des bus rouleront toute la nuit.

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(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié mercredi, la police cantonale invite d’ores et déjà les supporters à «célébrer dans la joie, dans le respect et en toute sécurité». Il faut dire que le club fondé en 1937, qui évolue en National League depuis 1980, ce qui en fait le plus ancien pensionnaire, affiche un palmarès vierge pour l’heure.

Nuit libre partout

Hormis un titre de champion de Swiss League, ex-ligue nationale B, en 1980. S’ils l’emportent jeudi soir contre Davos, dans les Grisons, lors du septième acte de la finale des play-offs, les hockeyeurs rejoindront le cercle des champions suisses de l’élite. Un titre après lequel Fribourg-Gottéron court de longue date.

En Suisse romande, ce cercle comprend le HC La Chaux-de-Fonds, club francophone le plus titré, le HC Bienne, Genève-Servette et Villars. Une victoire finale des Fribourgeois n’en serait donc que plus belle. C’est pourquoi on se prépare la fête, si elle advient, les préfets ayant par exemple accorder une nuit libre à la population.

Saint-Léonard

La police cantonale déploiera un dispositif de sécurité et de mobilité ad hoc pour garantir la bonne tenue des éventuelles festivités. «La pyrotechnie est interdite pour la sécurité de toutes et tous», a-t-elle insisté. Des rassemblements spontanés sont attendus, particulièrement dans le secteur de Saint-Léonard.

D’ailleurs, les supporters des Dragons pourront assister à la rencontre sur un écran géant à la BCF Arena, la patinoire de Gottéron, comme précédemment dans la série. Ils y retrouveront un peu de l’ambiance du match dans les Grisons, où les Fribourgeois seront évidemment en petit comité.

Transports publics

En cas de victoire, la BCF Arena servira de lieu d’accueil des joueurs à leur retour en car de Davos, mais pas avant vendredi 04h00. «Les réjouissances doivent se dérouler dans le respect strict du vivre-ensemble et des dispositions légales», ont détaillé encore la Préfecture de la Sarine et la police.

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont également prévu de se mobiliser. Ils mettront à disposition gratuitement des bus de rapatriement au départ de la patinoire toute la nuit. Ceux-ci desserviront les chefs-lieux du canton, ont-ils fait savoir. Les bus partiront de la BCF Arena à 01h00, 03h00 et 05h00.

Au-delà, si le HC Fribourg-Gottéron venait à remporter ou non le titre national jeudi soir, une parade sera organisée samedi à Fribourg, ont informé les autorités. Une fête qui interviendra deux semaines à peine avant l’ouverture du Championnat du monde 2026 de hockey sur glace, agendé du 15 au 31 mai à Zurich et à Fribourg.